Vebjorn Hoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vebjorn Hoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vebjorn Hoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vebjorn Hoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vebjorn Hoff 13 Şubat 1996 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vebjørn Hoff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vebjorn Hoff Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Vebjorn Hoff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vebjorn Hoff'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vebjorn Hoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vebjorn Hoff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vebjorn Hoff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vebjorn Hoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Aalesunds FK U19

1 Eylül 2013 yılında Aalesund

29 Mart 2018 yılında Odds BK

16 Mart 2021 yılında Rosenborg

8 Ağustos 2022 yılında Odds BK

31 Aralık 2022 yılında Rosenborg

Vebjorn Hoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vebjorn Hoff şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vebjorn Hoff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spjelkavik IL

Norveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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