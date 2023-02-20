Sam Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Rogers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Rogers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Rogers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Rogers 17 Mayıs 1999 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Samual Jarard Rogers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Rogers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Sam Rogers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Rogers'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sam Rogers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sam16_rogers

Sam Rogers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Rogers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Rogers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Rogers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

12 Haziran 2017 yılında Seattle Academy

13 Haziran 2017 yılında Sounders FC 2

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında Oklahoma City

9 Ağustos 2021 yılında HamKam

31 Aralık 2021 yılında Oklahoma City

8 Ocak 2022 yılında HamKam

10 Şubat 2022 yılında Rosenborg

Sam Rogers kimdir

Sam Rogers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Rogers şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Sam Rogers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Sam Rogers nereli

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