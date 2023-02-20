Edvard Tagseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Tagseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvard Tagseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvard Tagseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvard Tagseth 23 Ocak 2001 tarihinde Levanger şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Edvard Sandvik Tagseth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvard Tagseth Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Edvard Tagseth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Edvard Tagseth'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvard Tagseth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edvardtagseth/

Edvard Tagseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvard Tagseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvard Tagseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvard Tagseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2017 yılında Liverpool Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

13 Ağustos 2019 yılında Rosenborg

Edvard Tagseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvard Tagseth şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvard Tagseth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neset, Liverpool FC (2017-2019)

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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