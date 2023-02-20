Edvard Tagseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Tagseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvard Tagseth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edvard Tagseth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Edvard Tagseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Tagseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvard Tagseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Tagseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvard Tagseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvard Tagseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvard Tagseth 23 Ocak 2001 tarihinde Levanger şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Edvard Sandvik Tagseth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvard Tagseth Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Edvard Tagseth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Edvard Tagseth'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvard Tagseth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edvardtagseth/

Edvard Tagseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvard Tagseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvard Tagseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvard Tagseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2017 yılında Liverpool Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

13 Ağustos 2019 yılında Rosenborg

Edvard Tagseth kimdir

Edvard Tagseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvard Tagseth şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neset, Liverpool FC (2017-2019)

Edvard Tagseth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edvard Tagseth nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Magnus Riisnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Riisnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Riisnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Riisnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joan Grueso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Grueso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joan Grueso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Grueso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhordy Dajome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhordy Dajome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhordy Dajome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhordy Dajome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!