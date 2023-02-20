Andre Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Hansen 17 Aralık 1989 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Hansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Andre Hansen'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andre Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2007 yılında Kjelsas IL

31 Aralık 2007 yılında Skeid

1 Şubat 2008 yılında Lillestrøm

2 Şubat 2008 yılında Skeid

31 Aralık 2008 yılında Lillestrøm

30 Temmuz 2009 yılında KR Reykjavík

31 Aralık 2009 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2011 yılında Odd Grenland

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg

Andre Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Hansen şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Hansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bjerkealliansen

Norveç takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.