Santeri Vaananen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santeri Vaananen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santeri Vaananen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santeri Vaananen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santeri Vaananen 1 Ocak 2002 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santeri Vaananen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Santeri Vaananen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santeri Vaananen'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Santeri Vaananen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santeri Vaananen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santeri Vaananen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santeri Vaananen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

8 Ocak 2023 yılında Rosenborg

Santeri Vaananen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santeri Vaananen şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Santeri Vaananen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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