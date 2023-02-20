Morten Bjorlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morten Bjorlo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Morten Bjorlo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Morten Bjorlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morten Bjorlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Bjorlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Bjorlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Bjorlo 4 Ekim 1995 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur.  Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Morten Bjørlo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Bjorlo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Morten Bjorlo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Morten Bjorlo'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Morten Bjorlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Bjorlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Morten Bjorlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Bjorlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2015 yılında Sola FK

8 Ocak 2016 yılında Egersund

12 Ocak 2018 yılında Nest-Sotra IL

25 Mart 2019 yılında Egersund

15 Ocak 2020 yılında Strømmen IF

15 Ocak 2021 yılında HamKam

8 Ocak 2023 yılında Rosenborg

Morten Bjorlo kimdir

Morten Bjorlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Bjorlo şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Morten Bjorlo nereli

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