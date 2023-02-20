İsak Snaer Thorvaldsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Snaer Thorvaldsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Snaer Thorvaldsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Snaer Thorvaldsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Snaer Thorvaldsson 1 Mayıs 2001 tarihinde Mosfellsbær şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ísak Snær Þorvaldsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Snaer Thorvaldsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. İsak Snaer Thorvaldsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsak Snaer Thorvaldsson'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

İsak Snaer Thorvaldsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Snaer Thorvaldsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Snaer Thorvaldsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Snaer Thorvaldsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

31 Ocak 2020 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2020 yılında Norwich U21

20 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

27 Ağustos 2020 yılında Norwich U21

28 Ağustos 2020 yılında ÍA Akranes

31 Aralık 2021 yılında Norwich U21

17 Şubat 2022 yılında Breidablik

8 Ocak 2023 yılında Rosenborg

İsak Snaer Thorvaldsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Snaer Thorvaldsson şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

İsak Snaer Thorvaldsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 20 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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