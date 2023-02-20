Carlo Holse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Holse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Holse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Holse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Holse 2 Haziran 1999 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Carl Johan Holse Justesen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Holse Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Carlo Holse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlo Holse'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlo Holse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlo_holse/

Carlo Holse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Holse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlo Holse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Holse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2015 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

24 Ağustos 2017 yılında FC Kopenhag

30 Ocak 2019 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2019 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2020 yılında Rosenborg

Carlo Holse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Holse şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlo Holse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boldklubben 1903 (-2015), FC Copenhagen (2015-2017)

Danimarka U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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