Per Ciljan Skjelbred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Ciljan Skjelbred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Ciljan Skjelbred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Per Ciljan Skjelbred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Per Ciljan Skjelbred 16 Haziran 1987 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Per Ciljan Skjelbred Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Ludvigsen yapmaktadır. Per Ciljan Skjelbred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Per Ciljan Skjelbred'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Per Ciljan Skjelbred Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PerCSkjelbred

Haberin Devamı

Per Ciljan Skjelbred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Per Ciljan Skjelbred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Per Ciljan Skjelbred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Per Ciljan Skjelbred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2011 yılında Hamburg

2 Eylül 2013 yılında Hertha Berlin

30 Haziran 2014 yılında Hamburg

1 Eylül 2014 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2020 yılında Rosenborg

Per Ciljan Skjelbred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Per Ciljan Skjelbred şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Per Ciljan Skjelbred Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trygg/Lade SK (-12/2002)

Norveç takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.