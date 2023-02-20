Erlend Dahl Reitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlend Dahl Reitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlend Dahl Reitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlend Dahl Reitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlend Dahl Reitan 11 Eylül 1997 tarihinde Klæbu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlend Dahl Reitan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Erlend Dahl Reitan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Erlend Dahl Reitan'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erlend Dahl Reitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlend Dahl Reitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erlend Dahl Reitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlend Dahl Reitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Rosenborg

20 Temmuz 2017 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2017 yılında Rosenborg

16 Ocak 2019 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2019 yılında Rosenborg

Erlend Dahl Reitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlend Dahl Reitan şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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