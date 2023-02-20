Tobias Borkeeiet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Borkeeiet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Borkeeiet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Borkeeiet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tobias Borkeeiet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Borkeeiet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Borkeeiet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Borkeeiet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Borkeeiet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Borkeeiet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Borkeeiet 18 Nisan 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Borchgrevink Børkeeiet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Borkeeiet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Tobias Borkeeiet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Borkeeiet'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Borkeeiet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tobiasborkeeiet/

Tobias Borkeeiet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Borkeeiet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Borkeeiet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Borkeeiet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2016 yılında Stabæk Fotball

5 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

25 Ocak 2022 yılında Rosenborg

Tobias Borkeeiet kimdir

Tobias Borkeeiet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Borkeeiet şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stabaek IF (2004–2016)

Tobias Borkeeiet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Borkeeiet nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fredrik Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!