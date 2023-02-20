Tobias Borkeeiet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Borkeeiet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Borkeeiet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Borkeeiet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Borkeeiet 18 Nisan 1999 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Borchgrevink Børkeeiet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Borkeeiet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Tobias Borkeeiet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Borkeeiet'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Borkeeiet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tobiasborkeeiet/

Tobias Borkeeiet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Borkeeiet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Borkeeiet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Borkeeiet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2016 yılında Stabæk Fotball

5 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

25 Ocak 2022 yılında Rosenborg

Tobias Borkeeiet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Borkeeiet şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Borkeeiet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stabaek IF (2004–2016)

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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