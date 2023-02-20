Markus Henriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Henriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Henriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Henriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Henriksen 25 Temmuz 1992 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Henriksen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markus Henriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 27 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Markus Henriksen'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Henriksen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/henrixmarkus/

Markus Henriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Henriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Markus Henriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Henriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rosenborg

31 Ağustos 2012 yılında AZ Alkmaar

31 Ağustos 2016 yılında Hull

5 Ocak 2017 yılında AZ Alkmaar

6 Ocak 2017 yılında Hull

31 Ocak 2020 yılında Bristol City

31 Mayıs 2020 yılında Hull

27 Eylül 2020 yılında Rosenborg

Markus Henriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Henriksen şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markus Henriksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trond IL, Rosenborg BK

Norveç takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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