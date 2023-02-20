Sander Tangvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Tangvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Tangvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Tangvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Tangvik 29 Kasım 2002 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Tangvik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Sander Tangvik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sander Tangvik'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sander Tangvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Tangvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sander Tangvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Tangvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2017 yılında RBK Alt.

1 Ocak 2019 yılında Rosenborg II

4 Mart 2021 yılında Rosenborg

Sander Tangvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Tangvik şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Tangvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Byåsen (-2017), Rosenborg BK (2017-2019)

Norveç U20 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.