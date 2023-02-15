Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Aga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Aga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Aga 6 Ocak 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Aga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oscar Aga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Aga'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Aga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Aga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Aga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Aga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Stabaek IF U16

1 Temmuz 2017 yılında Stabaek IF U19

25 Şubat 2018 yılında Stabæk Fotball

29 Ağu 2019 yılında Grorud IL

31 Aralık 2019 yılında Stabæk Fotball

20 Ocak 2020 yılında Grorud IL

8 Ocak 2022 yılında Elfsborg

Oscar Aga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Aga şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Aga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Lyn (-2015), Stabæk Fotball (2016-2018)

Norveç U20 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 9 gol atmıştır.

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