Olaus Skarsem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaus Skarsem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olaus Skarsem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olaus Skarsem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olaus Skarsem 2 Temmuz 1998 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Olaus Jair Skarsem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olaus Skarsem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Olaus Skarsem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Olaus Skarsem'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Olaus Skarsem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olaus Skarsem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olaus Skarsem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olaus Skarsem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2017 yılında Rosenborg

8 Ocak 2019 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2019 yılında Rosenborg

14 Ocak 2020 yılında Kristiansund

1 Ağustos 2021 yılında Rosenborg

Olaus Skarsem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olaus Skarsem şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olaus Skarsem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rosenborg BK, Astor FK, Melhus IL, Gimse IL

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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