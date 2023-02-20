Hakon Rosten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Rosten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Rosten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Rosten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Rosten 21 Şubat 2005 tarihinde Oppdal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Håkon Røsten şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Rosten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakon Rosten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hakon Rosten'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hakon Rosten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Rosten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hakon Rosten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Rosten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Rosenborg II

1 Ocak 2022 yılında Rosenborg

Hakon Rosten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Rosten şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hakon Rosten Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oppdal IL (-2020), Rosenborg BK (2021-)

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.