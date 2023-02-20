Jayden Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayden Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayden Nelson 26 Eylül 2002 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayden Nelson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jayden Nelson'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jayden Nelson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jaydennelson__

http://www.instagram.com/jaydennelsonn/

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Jayden Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jayden Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jayden Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayden Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Toronto FC II

23 Ocak 2020 yılında Toronto

9 Haziran 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

8 Şubat 2023 yılında Rosenborg

Jayden Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayden Nelson şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jayden Nelson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

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