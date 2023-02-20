Kristall Mani İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristall Mani İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristall Mani İngason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristall Mani İngason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristall Mani İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristall Mani İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristall Mani İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristall Mani İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristall Mani İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristall Mani İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristall Mani İngason 18 Ocak 2002 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristall Mani İngason Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kristall Mani İngason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristall Mani İngason'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Kristall Mani İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristall Mani İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristall Mani İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristall Mani İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenh. U19

3 Haziran 2020 yılında Víkingur

31 Aralık 2020 yılında FC Kopenh. U19

22 Şubat 2021 yılında Víkingur

1 Ağustos 2022 yılında Rosenborg

Kristall Mani İngason kimdir

Kristall Mani İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristall Mani İngason şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Kristall Mani İngason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 6 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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Kristall Mani İngason nereli

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