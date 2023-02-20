Jonathan Augustinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Augustinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Augustinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Augustinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Augustinsson 30 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Hans Oskar Jonathan Augustinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Augustinsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jonathan Augustinsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Augustinsson'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Augustinsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonisaugustinsson/

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Jonathan Augustinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Augustinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Augustinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Augustinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Brommapojkarna

15 Şubat 2016 yılında Djurgården

15 Ocak 2021 yılında Rosenborg

Jonathan Augustinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Augustinsson şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Augustinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2014)

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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