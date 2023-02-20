Leo Cornic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Cornic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Cornic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Cornic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Cornic 2 Ocak 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Leo Erik Jean Cornic şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Cornic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Leo Cornic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Cornic'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Cornic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Cornic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leo Cornic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Cornic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2018 yılında Vålerenga

4 Ağustos 2019 yılında Baerum SK

31 Aralık 2019 yılında Vålerenga

21 Ocak 2020 yılında Grorud IL

8 Ocak 2021 yılında Djurgården

15 Ağustos 2022 yılında Rosenborg

Leo Cornic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Cornic şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leo Cornic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vålerenga (2010-2017)

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.