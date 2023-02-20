Ole Christian Saeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Christian Saeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Christian Saeter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Christian Saeter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Christian Saeter 30 Mart 1996 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ole Christian Hammerfjell Sæter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Christian Saeter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Ole Christian Saeter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ole Christian Saeter'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ole Christian Saeter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Christian Saeter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ole Christian Saeter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Christian Saeter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2016 yılında Sverresborg

27 Ocak 2018 yılında Kristiansund II

8 Şubat 2019 yılında Nardo FK

9 Şubat 2020 yılında Ranheim IL

15 Ocak 2021 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2021 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2021 yılında Rosenborg

Ole Christian Saeter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Christian Saeter şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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