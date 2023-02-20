Ruben Gabrielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Gabrielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Gabrielsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Gabrielsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruben Gabrielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Gabrielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Gabrielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Gabrielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Gabrielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Gabrielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Gabrielsen 10 Mart 1992 tarihinde Lena şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Lunan Ruben Gabrielsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Gabrielsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Ruben Gabrielsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Gabrielsen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Ruben Gabrielsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/galu1003/

Ruben Gabrielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Gabrielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Gabrielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Gabrielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Lillestrøm Alt.

1 Nisan 2009 yılında Lillestrøm

17 Temmuz 2014 yılında Molde

1 Ocak 2020 yılında Toulouse

31 Ağustos 2021 yılında FC Kopenhag

31 Aralık 2021 yılında Toulouse

24 Ocak 2022 yılında Austin

8 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Ruben Gabrielsen kimdir

Ruben Gabrielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Gabrielsen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kapp IF, FK Toten

Ruben Gabrielsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 3 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Gabrielsen nereli

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