Gjermund Asen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjermund Asen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gjermund Asen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gjermund Asen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gjermund Asen 22 Mayıs 1991 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Gjermund Åsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gjermund Asen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Gjermund Asen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gjermund Asen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gjermund Asen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gjermund Asen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gjermund Asen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gjermund Asen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2011 yılında Ranheim IL

1 Aralık 2011 yılında Rosenborg

1 Ocak 2012 yılında Ranheim IL

1 Temmuz 2012 yılında Rosenborg

1 Ağustos 2012 yılında Ranheim IL

1 Ocak 2015 yılında Tromsø IL

22 Ocak 2019 yılında Rosenborg

27 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2021 yılında Rosenborg

8 Ocak 2022 yılında Lillestrøm

Gjermund Asen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gjermund Asen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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