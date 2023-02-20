Marius Lundemo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Lundemo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Lundemo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Lundemo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Lundemo 11 Nisan 1994 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Lundemo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Marius Lundemo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Lundemo'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Lundemo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Lundemo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marius Lundemo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Lundemo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Baerum SK

1 Ocak 2014 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2017 yılında Rosenborg

23 Temmuz 2020 yılında APOEL Nikosia

1 Ağustos 2022 yılında Lillestrøm

Marius Lundemo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Lundemo şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Lundemo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bærum SK (-2012)

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.