Espen Garnas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espen Garnas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Espen Garnas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Espen Garnas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Espen Garnas 31 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Espen Bjørnsen Garnås şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Espen Garnas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Espen Garnas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Espen Garnas'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Espen Garnas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Espen Garnas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Espen Garnas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Espen Garnas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2013 yılında Mjøndalen Alt.

1 Ağustos 2014 yılında Kjelsas IL

15 Ağustos 2017 yılında Ullensaker/Kisa

8 Eylül 2020 yılında Lillestrøm

Espen Garnas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Espen Garnas şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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