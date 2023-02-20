Kristoffer Tonnessen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Tonnessen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Tonnessen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Tonnessen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Tonnessen 1 Ekim 1997 tarihinde Grimstad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Tønnessen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Tonnessen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Kristoffer Tonnessen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Tonnessen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Tonnessen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Tonnessen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Tonnessen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Tonnessen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Jerv

28 Ağustos 2019 yılında IK Start

8 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Kristoffer Tonnessen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Tonnessen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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