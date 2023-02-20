Vetle Dragsnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vetle Dragsnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vetle Dragsnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vetle Dragsnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vetle Dragsnes 6 Şubat 1994 tarihinde Rælingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vetle Winger Dragsnes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vetle Dragsnes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Vetle Dragsnes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vetle Dragsnes'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vetle Dragsnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vetle Dragsnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vetle Dragsnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vetle Dragsnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2014 yılında Strømmen IF

9 Şubat 2016 yılında Ullensaker/Kisa

28 Temmuz 2017 yılında Mjøndalen

15 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

Vetle Dragsnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vetle Dragsnes şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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