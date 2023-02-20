Uba Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uba Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uba Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uba Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uba Charles 10 Ekim 2002 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Uba Charles Nwokoma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uba Charles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Uba Charles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uba Charles'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Uba Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uba Charles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uba Charles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uba Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2021 yılında Linköping City

14 Mart 2022 yılında Ljungskile

1 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Uba Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uba Charles şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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