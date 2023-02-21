Andreas Vindheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vindheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vindheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vindheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vindheim 4 Ağustos 1995 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Aalen Vindheim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vindheim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Andreas Vindheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Vindheim'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vindheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vindheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Vindheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vindheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brann

11 Mart 2015 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

10 Ocak 2022 yılında Schalke

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

Andreas Vindheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vindheim şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Vindheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brann Bergen (-12/2013)

Norveç takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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