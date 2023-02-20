Elias Solberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Solberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Solberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Solberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Solberg 3 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Elias Sebastian Solberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Solberg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Elias Solberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Solberg'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Elias Solberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Solberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Solberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Solberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2020 yılında Ullensaker/Kisa

25 Temmuz 2021 yılında Juventus U19

1 Eylül 2022 yılında Lillestrøm

Elias Solberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Solberg şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Elias Solberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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