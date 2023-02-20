Juan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Torres ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Juan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Torres 26 Temmuz 1999 tarihinde Lilburn, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Torres'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanptorres7

http://www.instagram.com/juanptorres7/

Juan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

26 Ocak 2019 yılında New York City

8 Mart 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında New York City

14 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Juan Torres kimdir

Juan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Torres şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgia United Soccer Alliance

Juan Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Torres nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Nasser Al Hadhood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Hadhood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nasser Al Hadhood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Hadhood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musab Al Juwayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Juwayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Musab Al Juwayr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Juwayr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Myers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Myers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mitchell Myers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Myers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!