Juan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Torres 26 Temmuz 1999 tarihinde Lilburn, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Grande Valley FC Toros futbol takımında oynamaktadır. Rio Grande Valley FC Toros takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Torres'nin Rio Grande Valley FC Toros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanptorres7

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http://www.instagram.com/juanptorres7/

Juan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

26 Ocak 2019 yılında New York City

8 Mart 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında New York City

14 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

Juan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Torres şuan Rio Grande Valley FC Toros takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Georgia United Soccer Alliance

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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