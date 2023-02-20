Kasper Skaanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Skaanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Skaanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Skaanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Skaanes 19 Mart 1995 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Skaanes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Kasper Skaanes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Skaanes'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Skaanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Skaanes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Skaanes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Skaanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Brann

4 Nisan 2018 yılında IK Start

1 Mart 2021 yılında Brann

Kasper Skaanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Skaanes şuan SK Brann takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kasper Skaanes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brann Bergen (bis 12/2012)

Norveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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