Keyon Reffell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keyon Reffell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keyon Reffell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keyon Reffell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keyon Reffell 6 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keyon Reffell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keyon Reffell'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keyon Reffell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keyon Reffell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keyon Reffell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keyon Reffell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2014 yılında Port Talbot

1 Ocak 2015 yılında Kidderminster

27 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2016 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2017 yılında Hereford

17 Temmuz 2019 yılında Barry Town

6 Ekim 2021 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2022 yılında Penybont

Keyon Reffell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keyon Reffell şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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