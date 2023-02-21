Billy Borge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Borge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Borge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Borge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Borge 22 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Billy John Borge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Borge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Billy Borge'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billy Borge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Borge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Borge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Borge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Penybont

Billy Borge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Borge şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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