Sam Snaith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Snaith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Snaith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Snaith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Snaith 5 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Snaith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Snaith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sam Snaith'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Snaith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Snaith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Snaith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Snaith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cardiff Met

31 Ocak 2019 yılında Barry Town

1 Ağustos 2019 yılında Chanticleers

1 Temmuz 2020 yılında Penybont

Sam Snaith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Snaith şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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