Shaun Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaun Macdonald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaun Macdonald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaun Macdonald 17 Haziran 1988 tarihinde Swansea şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Shaun Benjamin MacDonald şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaun Macdonald Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Endgame Group yapmaktadır. Shaun Macdonald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shaun Macdonald'nin Penybont FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shaun Macdonald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaun Macdonald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaun Macdonald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaun Macdonald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Swansea

1 Ocak 2009 yılında Yeovil Town

1 Şubat 2009 yılında Swansea

1 Eylül 2009 yılında Yeovil Town

1 Mayıs 2010 yılında Swansea

1 Ağustos 2010 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2011 yılında Swansea

1 Mart 2011 yılında Yeovil Town

1 Mayıs 2011 yılında Swansea

25 Ağustos 2011 yılında Bournemouth

13 Ağustos 2016 yılında Wigan

1 Temmuz 2019 yılında Rotherham

1 Temmuz 2021 yılında Crewe Alexandra

1 Eylül 2021 yılında ara verdi

1 Ocak 2022 yılında Penybont

Shaun Macdonald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaun Macdonald şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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