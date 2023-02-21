Ryan Reynolds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Reynolds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Reynolds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Reynolds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Reynolds 15 Eylül 2000 tarihinde Caernarfon şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Michael Reynolds şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Reynolds Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Reynolds'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Reynolds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Reynolds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Reynolds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Reynolds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cardiff U18

1 Temmuz 2019 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2021 yılında Penybont

Ryan Reynolds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Reynolds şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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