Rhys Griffiths kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Griffiths Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Griffiths adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Griffiths Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Griffiths 1 Mart 1980 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Griffiths Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Rhys Griffiths'nin Penybont FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rhys Griffiths Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Griffiths isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Griffiths Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Griffiths futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2004 yılında Carmarthen

1 Aralık 2004 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2006 yılında Llanelli

1 Temmuz 2012 yılında Port Talbot

6 Ağustos 2012 yılında Plymouth Argyle

14 Şubat 2013 yılında Newport County

16 Temmuz 2013 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2015 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2016 yılında Penybont

Rhys Griffiths Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Griffiths şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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