Dan Jefferies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Jefferies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Jefferies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Jefferies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Jefferies 30 Ocak 1999 tarihinde Bridgend şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Rhys Jefferies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Jefferies Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dan Jefferies'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Jefferies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Jefferies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Jefferies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Jefferies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Swansea U18

28 Temmuz 2017 yılında Colchester U21

31 Ocak 2018 yılında Dundee FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Reserves

31 Ağustos 2018 yılında Partick Thistle

6 Ocak 2019 yılında Dundee Reserves

4 Temmuz 2019 yılında Penybont

Dan Jefferies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Jefferies şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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