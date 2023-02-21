Kane Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kane Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kane Owen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kane Owen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kane Owen 22 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kane Andrei Timothy Owen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kane Owen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kane Owen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Kane Owen'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kane Owen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kane Owen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kane Owen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kane Owen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2015 yılında Afan Lido

29 Ocak 2016 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2016 yılında Penybont

Kane Owen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kane Owen şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Kane Owen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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