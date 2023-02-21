Nathan Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Wood kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Wood ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Wood 23 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Daniel Wood şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Wood Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Nathan Wood, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nathan Wood'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Wood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Wood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Undy

1 Temmuz 2019 yılında Penybont

Nathan Wood kimdir

Nathan Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Wood şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nathan Wood Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler C takımında 18 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nathan Wood nereli

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