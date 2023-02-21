Lewis Harling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Harling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Harling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Harling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Harling 11 Haziran 1992 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lewis John Harling şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Harling Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lewis Harling'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lewis Harling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Harling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Harling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Harling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2014 yılında Carmarthen

1 Ocak 2020 yılında Penybont

Lewis Harling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Harling şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Lewis Harling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 20 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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