Kelland Absalom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelland Absalom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelland Absalom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelland Absalom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelland Absalom 5 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kelland Ellis Absalom şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelland Absalom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kelland Absalom'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelland Absalom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelland Absalom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelland Absalom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelland Absalom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ytterhogdals IK

29 Mart 2019 yılında Östersund

4 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2020 yılında Merthyr Town

2 Şubat 2021 yılında Carmarthen

6 Ağustos 2021 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Penybont

Kelland Absalom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelland Absalom şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Kelland Absalom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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