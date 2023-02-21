Ashley Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashley Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashley Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashley Evans 18 Temmuz 1989 tarihinde Church Village şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashley Evans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ashley Evans'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashley Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashley Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ashley Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashley Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Llanelli

1 Ocak 2013 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2015 yılında Merthyr Town

1 Ocak 2020 yılında Penybont

Ashley Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashley Evans şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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