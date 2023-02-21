Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Yorwerth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Yorwerth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Yorwerth 28 Şubat 1995 tarihinde Bridgend şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Yorwerth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Yorwerth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Yorwerth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Yorwerth'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Yorwerth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Joshyorwerth_

Josh Yorwerth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Yorwerth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Yorwerth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Yorwerth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2015 yılında Ipswich

29 Eylül 2015 yılında Crawley Town

8 Mayıs 2016 yılında Ipswich

1 Temmuz 2016 yılında Crawley Town

8 Ekim 2016 yılında Merthyr Town

6 Kasım 2016 yılında Crawley Town

6 Temmuz 2018 yılında Peterborough

26 Şubat 2019 yılında Cezalı

15 Ekim 2022 yılında Penybont

Josh Yorwerth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Yorwerth şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josh Yorwerth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cardiff City (2008-2013)

Galler U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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