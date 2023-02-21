Lewis Clutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Clutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Clutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Clutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Clutton 31 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lewis David Clutton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Clutton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Clutton, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lewis Clutton'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lewis Clutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Clutton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Clutton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Clutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Brist. Rov. U18

1 Temmuz 2019 yılında Bristol R. U21

10 Ocak 2020 yılında Salisbury

10 Şubat 2020 yılında Bristol R. U21

28 Ağustos 2020 yılında Penybont

Lewis Clutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Clutton şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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