Kostya Georgievsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostya Georgievsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostya Georgievsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostya Georgievsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostya Georgievsky 28 Haziran 1996 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Galler,Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostya Georgievsky Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kostya Georgievsky'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kostya Georgievsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostya Georgievsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostya Georgievsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostya Georgievsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2014 yılında Port Talbot

1 Temmuz 2016 yılında Aberystwyth

1 Mart 2017 yılında Penybont

1 Temmuz 2017 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2018 yılında Penybont

Kostya Georgievsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostya Georgievsky şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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