Mark Little kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Little Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Little kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Little ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Little kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Little Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Little kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Little Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Little adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Little Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Little 20 Ağustos 1988 tarihinde Worcester şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Mark Daniel Little şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Little Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Mark Little, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Little'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Little Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/litts_2/

Mark Little Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Little isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Little Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Little futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Wolverhampton

10 Ocak 2008 yılında Northampton

10 Nisan 2008 yılında Wolverhampton

21 Ağustos 2008 yılında Northampton

21 Ekim 2008 yılında Wolverhampton

1 Temmuz 2009 yılında FC Chesterfield

1 Mart 2010 yılında Wolverhampton

2 Mart 2010 yılında Peterborough

1 Temmuz 2014 yılında Bristol City

1 Temmuz 2017 yılında Bolton

1 Temmuz 2019 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2021 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2022 yılında Penybont

Mark Little kimdir

Mark Little Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Little şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Mark Little nereli

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