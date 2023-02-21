Alex Pennock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pennock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Pennock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Pennock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Pennock 7 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Anthony Pennock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Pennock Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Pennock'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Pennock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Pennock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Pennock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Pennock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

16 Temmuz 2022 yılında Penybont

Alex Pennock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Pennock şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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