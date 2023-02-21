Kai Whitmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Whitmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Whitmore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Whitmore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Whitmore 17 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Whitmore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Whitmore'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kai Whitmore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Whitmore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Whitmore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Whitmore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında Penybont

Kai Whitmore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Whitmore şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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